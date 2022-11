Flater met veiligheid op WK: fans konden zonder ticket binnen tijdens Engeland-Iran en Nederland-Senegal

Bij de aftrap van Nederland-Senegal was het duidelijk dat er iets misliep. Heel wat zitjes in het stadion waren op dat moment nog leeg. Door een informaticaprobleem van de toegangscontrole konden heel wat tickets niet gescand worden.

Uiteindelijk beslisten de veiligheidsmensen om de poortjes dan maar gewoon open te zetten waardoor supporters zonder enige controle van hun ticket het stadion konden binnenwandelen. De tribunes liepen vol, maar er was geen enkel toezicht meer op wie zich in het Al Thumama Stadium bevond en of dat mensen waren met tickets.

Er werd ook niet meer gecontroleerd wie waar ging zitten. Zo konden supporters die een goedkoop ticket hadden op duurdere plaatsen gaan zitten.

Voor Engeland-Iran waren er in het Khalifa International Stadium ook al problemen met de ticketcontrole. Ook toen werden supporters zonder controle binnengelaten.