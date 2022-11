Zo lossen de Rode Duivels het verbod op de kleurrijke opwarmshirts (en het woordje ‘LOVE’) op in Qatar

De FIFA heeft de Rode Duivels verboden om hun kleurrijke opwarmshirts te gebruiken dit WK omwille van de link met Tomorrowland. Bezorgt dat de materiaalmannen van de bond kopzorgen? Het valt best mee: de Belgen zullen tijdens de warming-up een wit truitje dragen, die uitrusting is al in Qatar.

De Rode Duivels zullen niet als een kleurrijke bende de spieren losgooien. De FIFA heeft de bewuste opwarmshirts verboden. Tot nu toe was het onduidelijk waarom. Onze redactie vlooide het uit: de FIFA beroept zich op ‘third party branding’. Dat betekent dat de FIFA vindt dat Belgische bond verdoken reclame maakt voor Tomorrowland, met wie de KBVB het tenue heeft ontwikkeld. Er is op het warming-up shirt nochtans geen enkele verwijzing naar Tomorrowland, in tegenstelling tot bij het witte uittshirt (het woordje ‘LOVE’ in de kraag).

Voor de materiaalmannen van de bond was de beslissing van de FIFA een streep door de rekening. Maar gelukkig was er al snel een logische oplossing. Er zijn ook witte opwarmshirts in Qatar, die zullen de Rode Duivels nu standaard gebruiken. Het is wat saaier, maar het kan niet anders.

© BELGA

Stickers

Ook ‘LOVE’ in de kraag van de witte uitrusting wordt door de FIFA gezien als verdoken reclame. Daar valt iets meer voor te zeggen (maar toch niet al te veel), want het is inderdaad een rechtstreekse verwijzing naar Tomorrowland. Adidas had rekening gehouden met een ‘njet’ en gaf de materiaalmannen van de bond stickers mee om het logo te bedekken. Opmerkelijk: de feedback van de FIFA kwam er pas ruim ná de afreis naar het Midden-Oosten.

Sowieso heeft de KBVB genoeg uitrustingen mee naar het WK. Zelfs mochten de Rode Duivels de finale halen, dan nog zouden er op logistiek gebied geen grote problemen mogen optreden.