‘Blind getrouwd’-oerkoppel Stijn en Nuria: “Het woord scheiding is gevallen”

Het huwelijk van Nuria en Stijn, het eerste ‘Blind getrouwd’-koppel van zeven jaar geleden, belandde de voorbije maanden in woelig water. “Het woord ‘scheiding’ is gevallen”, zeggen ze in Dag Allemaal.

Hoewel het aanvankelijk niet klikte tussen Nuria en Stijn toen ze zeven jaar geleden in het eerste ‘Blind getrouwd’-seizoen met elkaar in het huwelijksbootje stapten, zijn zij nog steeds getrouwd. Het koppel kreeg twee zonen: Théodore (3) en Victor (4,5).

Maar deze week vertellen Nuria en Stijn in Dag Allemaal dat hun huwelijk in woelig water terechtkwam. Nuria vertelt dat ze het vorig jaar bijzonder moeilijk had: “Voltijds mama zijn, twee jobs combineren (verpleegkundige en contentcreator) en studeren, da’s heftig. Op een bepaald moment ging het niet goed met mij, ik had geen zin meer om vooruit te gaan.”

Nuria vertelt dat het huwelijk afgelopen zomer heel moeilijk liep: “Vanaf augustus ging het echt niet okay tussen ons. We hebben veel onnodige ruzies, frustraties en spanningen gehad. Zelfs onze zomerreis was niet fijn daardoor, want we hebben vaak gediscussieerd. De kinderen hebben dat ook gevoeld. Victor kwam dan bij ons: ‘Mama en papa, stop nu eens met ruziemaken.’ Dan schrik je wel.”

“We hebben het al over ‘scheiden’ gehad”, zegt Nuria nog. “Maar het is niet het uitspreken van het woord dat telt, maar wel wat je ermee doet.” Ondanks alle spanningen is het koppel bijeen gebleven. “Zeven jaar geleden hebben we elkaar beloofd dat we ons uiterste best gingen doen ‘in goede en kwade dagen’. En die zijn er allebei.”