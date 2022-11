Zoektocht naar slachtoffers gaat door na aardbeving op Java, onduidelijkheid over dodentol

Na de aardbeving die maandag het Indonesische eiland Java heeft getroffen, is er nog grote onduidelijkheid over het aantal slachtoffers. Een laatste balans van de regionale gouverneur maakte gewag van 162 doden, maar de Civiele Bescherming houdt het op 103 doden en 31 vermisten. De zoektocht onder het puin gaat door.

Volgens legerleider Dudung Abdurachman zijn dinsdag de lichamen gevonden van 14 mensen die bedolven waren onder het puin van een aardverschuiving. “We zoeken nog steeds naar slachtoffers,” zei hij. “Een drankgelegenheid geraakte volledig bedolven onder massa’s aarde, we weten niet of er iemand uit is kunnen ontsnappen.”

Hulpverleners gebruiken onder meer graafmachines om gebieden die door de modderstromen van de buitenwereld waren afgesneden, vrij te maken. De verwoesting is immens.

De aardbeving deed zich maandagmiddag (plaatselijke tijd) voor op ongeveer 70 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Jakarta, op een diepte van tien kilometer. Het epicentrum lag in de buurt van de stad Cianjur, waar ook de zwaarste schade is.

