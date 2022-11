Brussels Hotel Métropole heropent in 2025

Het iconische Hotel Métropole, in het centrum van Brussel, heropent in 2025 de deuren. Dat weet L’Echo. Het hotel is overgenomen door investeringsfonds Lone Star Fund.

Hotel Métropole – dat dateert uit 1895 – was een van de laatste grote Brusselse hotels in privéhanden. Maar in april 2020 werden de activiteiten gestaakt. De werken aan de Brusselse voetgangerszone, de aanslagen en de coronapandemie maakten dat het hotel in slecht weer belandde.

De zaak aan het De Brouckèreplein is nu overgenomen door investeringsfonds Lone Star Fund. Het hotel zal worden uitgebaat door het Franse bedrijf Centaurus Hospitality Management. Bedoeling is in het laatste kwartaal van 2025 de deuren te heropenen, na een grondige renovatie. Een overnamebedrag werd niet vrijgegeven.