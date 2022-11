Tanja Dexters: “Ik heb een levenslang rijverbod. Ik heb dat nooit beseft”

Dexters moest in mei 2021 voor de politierechter verschijnen, nadat ze in november 2019 door de politie van de weg gehaald werd. Ze zwalpte toen over de baan, reed vier keer door een rood licht, en botste tegen een oplegger. Zelf blijft de ex-Miss volhouden dat op dat moment “in een waas zat”, “maar ik had absoluut niets gedronken of was niet onder invloed van drugs”, maar de rechter was ervan overtuigd dat Dexters gedronken had.

Ze werd toen naar verluidt veroordeeld tot een effectief rijverbod van zes maanden. Al blijkt dat nu – volgens Dexters – niet te kloppen. “Na mijn veroordeling dacht ik dat ik zes maanden rijverbod had gekregen, maar blijkbaar hebben mijn advocaat en ik dat fout geïnterpreteerd”, zegt ze dinsdag in Het Laatste Nieuws. “Recent werd ik zogezegd betrapt achter het stuur van een auto — dat was overigens iemand anders — en kreeg ik een pv in de bus. Daarin kreeg ik voor het eerst te lezen dat ik eigenlijk een levenslang rijverbod heb. Ik mag geen voertuig besturen tot 5 mei 2120, zelfs geen elektrische step. Maar ik heb dat dus nooit beseft, anders was ik wel in beroep gegaan. Gelukkig is er een clausule die zegt dat ik na zes maanden wel een nieuwe aanvraag mag aandienen.”