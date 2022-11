Veteraan tackelde schutter in holebibar Colorado Springs: “Ik ben geen held, ik kon niet eens mijn schoonzoon redden”

De politie van Colorado Springs heeft de vijf dodelijke slachtoffers van de schietpartij in Club Q geïdentificeerd. Onder hen: Raymond Green Vance (22). Hij was zaterdagavond even voor middernacht samen met zijn vriendin, haar ouders en hun vrienden in de holebinachtclub. Zijn schoonvader Richard Fierro (45), een veteraan, voorkwam volgens de politie een nog groter drama door de schutter te tackelen, maar hij kon Raymond niet redden. “Hij was een goeie jongen. En ik hield van hem.”

Richard Fierro (45) diende bijna vijftien jaar in het Amerikaanse leger, werd vier keer naar Irak en Afghanistan uitgestuurd, en werd geëerd met twee medailles, voor hij een brouwerij startte. “Mijn dochter en vrouw zouden nooit een gewapend conflict meegemaakt moeten hebben in Colorado Springs. Iedereen in dat gebouw werd gedwongen een gewapend gevecht mee te maken die avond”, getuigt hij aan Amerikaanse media.

Fierro was zaterdagavond met zijn vrouw, dochter, haar vriend en een paar van zijn eigen vrienden in de Q Club in Colorado Springs, in de Amerikaanse staat Colorado. Ze kwamen naar de drag show kijken van een van de jeugdvrienden van zijn dochter in de holebiclub, waar net voor middernacht een schutter het vuur opende.

© Getty Images via AFP

Toen Fierro schoten hoorde, trok hij zijn vriendin meteen naar de grond. “Op dat moment zag ik de schutter”, zegt de veteraan. Hij zag dat de dader, die zich naar het terras bewoog, een kogelwerend vest droeg met een handvat aan. Fierro rende op de man af en trok hem tegen de grond. Zijn geweer vloog daarbij uit zijn hand, en Fierro greep het vast en sloeg er herhaaldelijk mee op het hoofd van de schutter, terwijl hij die in bedwang hield. Een dragqueen stampte volgens Fierro ondertussen ook met haar hakken op de dader. Volgens de politie redden Richard Fierro en Thomas James “vele levens”.

“Wist niet of ze het zouden halen”

Fierro zegt dat het een reflex was om de schutter te stoppen: “Ga. Ga op het vuren af. Stop de actie. Laat niemand gewond raken”, getuigde hij. “Ik deed wat ik moest doen. Op dat moment geef ik niet om mezelf, ik geef om de mensen rond mij en vooral mijn familie.”

Toen de politie ter plaatse kwam, begon hij de eerste zorgen toe te dienen aan zijn vriendin, die geraakt was in de borstkas, armen en benen. Haar man, die ook gewond raakte, probeerde haar vast te nemen. “Ik legde haar hand in zijn hand, zodat ze samen konden zijn. Ik wist niet of ze het zouden halen.”

Fierro’s vrienden, die twee jonge kinderen hebben, liggen nog steeds in het ziekenhuis. Zijn vrouw bleef ongedeerd en zijn dochter was in veiligheid gebracht door iemand met wie ze aan het dansen was. Maar Fierro’s schoonzoon, Raymond Vance, haalde het niet. Raymond en zijn dochter waren al samen sinds ze jonge tieners waren. “Hij was een goeie jongen. En ik hield van hem.”

“Vijf mensen niet thuisgekomen”

Zelf raakte Fierro gewond aan de handen, knieën en enkel, en flakkerde zijn posttraumatisch stresssyndroom volgens zijn vrouw op. In de aanvankelijke chaos waarbij de politie hem had aangetroffen met een geweer in de hand, werd Fierro een uur lang gearresteerd door de politie. Nu prijst die hem echter als een held. Al ziet de veteraan zichzelf niet zo. “Ik ben gewoon een kerel die zijn kinderen en vrouw wilde beschermen, en ik kon niet eens haar vriend beschermen”, aldus Fierro. “Ik wou dat ik meer had kunnen doen. Vijf mensen zijn niet thuisgekomen.”

Raymond Vance. — © EPA-EFE

Raymond Vance (22) was volgens zijn familie een “vriendelijke, onbaatzuchtige jongeman met zijn hele leven voor zich”. “Zijn naaste vrienden beschrijven hem als getalenteerd, uniek en iemand die alles deed om anderen te helpen.” Raymond spendeerde zijn vrije tijd vooral met zijn vriendin, hield van gamen en had net een nieuwe job bij FedEx. Hij keek ernaar uit om te sparen voor een eigen appartement.

Naast Raymond Vance kwamen ook Ashley Paugh, Kelly Loving, Daniel Aston en Derek Rump om het leven.

Ashley Paugh. — © EPA-EFE

Ashley Paugh(35) laat haar man en hun 11-jarige dochter Ryleigh achter. “Ze betekende alles voor deze familie en we kunnen niet eens beginnen te denken wat het zal betekenen om haar niet in onze levens te hebben”, zei haar man Kurt Paugh, die al sinds de middelbare school samen was met haar. Ashley was een liefhebbende moeder en tante, hield van avonturen in de buitenlucht en werkte voor Kids Crossing, een vzw die pleegkinderen helpt. Ze werkte ook samen met de holebigemeenschap om pleeggezinnen te vinden.

Kelly Loving. — © AP

Kelly Loving (40) was “een goed mens”, volgens haar zus Tiffany. “Ze was liefdevol en zorgzaam en lief. Iedereen hield van haar. Kelly was een prachtig persoon.” Tiffany Loving drukt haar medeleven uit “met alle families die iemand verloren bij deze tragische gebeurtenis, en met iedereen die worstelt om geaccepteerd te worden in deze wereld”.

Derrick Rump. — © AFP

Derrick Rump (38)en transman Daniel Aston (28) werkten allebei als barman in Club Q en traden er ook op. Volgens hun vrienden waren ze de “liefste gasten die je ooit kunt ontmoeten”. “Ze zijn twee van de meest geweldige mensen die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen”, zei Tiara Kelley, producer bij Club Q.

Daniel Aston. — © EPA-EFE

Volgens Daniels moeder Sabrina Aston ging hij door een depressieve periode als tiener, waarna hij uit de kast kwam. Hij was een geboren entertainer, vertelde ze. “Hij verlichtte een kamer, altijd lachend, altijd vrolijk en onnozel.” Zijn shows waren fantastisch, volgens zijn moeder. “We brachten vrienden en familie mee iedere keer als ze op bezoek kwamen om trots Dan te tonen.” Sabrina kan niet geloven dat ze haar kind kwijt is. “Ik ben nog steeds verdoofd. Ik zit nog steeds in de ontkenningsfase. Ik denk gewoon niet dat het gebeurd is. Gewoon een grote fout. Ik ga morgen wakker worden en het is gewoon een slechte droom.”

Naast de vijf dodelijke slachtoffers, raakten ook zeventien personen gewond.