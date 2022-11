“Wereldwijde bezuinigingsmaatregelen treffen vrouwen harder”, waarschuwt Oxfam

Dat bezuinigingen nodig zijn om de levenskosten naar beneden te halen, is geen verrassing. Maar zoals het er nu voorligt, zullen de allerrijksten buiten schot blijven van de besparingen, terwijl vooral vrouwen de prijs betalen. “De huidige bezuiniginsmaatregelen zijn een vorm van gendergerelateerd geweld”, klinkt het in een persbericht dat Oxfam dinsdag heeft verspreid, op basis van hun rapport ‘The Assault of Austerity’.

Momenteel snijden regeringen uit 143 landen vooral in openbare diensten zoals onderwijs, gezondheidszorg en sociale bescherming. De gevolgen daarvan komen dubbel zo hard aan bij vrouwen, volgens Oxfam België. “Ten eerste direct, door inflatie en banenverlies, en ten tweede indirect, omdat zij geacht worden de rol van ‘schokdempers’ in de samenleving te spelen.” De situatie zou nog erger zijn voor non-binaire personen, die bijna onzichtbaar zijn in dataverzameling.

Uit recente rapporten van de Verenigde Naties blijkt dat veel meer mannen dan vrouwen terugkeren naar de arbeidsmarkt. In België werkt 42 procent van de vrouwen deeltijds. Dat komt onder meer door de toenemende zorglast. Het inkorten van ouderschapsverlof naar drie maanden speelt dat volgens Oxfam enkel in de hand.

“Gemanipuleerd door leugen”

Hoewel Oxfam de noodzakelijkheid van besparingen niet ontkent, vraagt de ngo aan het IMF en de regeringen om alternatieven te zoeken, zoals het belasten van de rijksten. “Een progressieve belasting op het vermogen van miljonairs en miljardairs zou bijna 1.000 miljard dollar meer opleveren dan de jaarlijkse bezuinigingen die de regeringen vanaf 2023 willen doorvoeren.”

“Vrouwen worden gemanipuleerd door de leugen dat regeringen zogezegd moeten kiezen tussen het behoud van publieke en sociale diensten of het afbetalen van schulden om investeringen en groei te bevorderen”, zegt Eva Smets, directeur van Oxfam België.