Nederlandse boerenpartij groeit als kool, en daar wordt ook CD&V nerveus van

De partij is er helemaal klaar voor. De Nederlandse BoerBurgerBeweging – een partij die opkomt voor de rechten van de boeren – heeft 322 kandidaten aangeduid die binnen een kleine vier maanden zullen strijden in de Provinciale Statenverkiezingen. En ook in de Nederlandse Eerste Kamer hopen ze zetels te veroveren. De partij van het platteland is daarmee op weg om een cruciale nationale politieke speler te worden. Een scenario waar CD&V ongemakkelijk van wordt.