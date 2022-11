Buitenlandminister Hadja Lahbib (MR) trekt naar Qatar: “Discussie voeren met FIFA over mensenrechten”

In dat statement zal de ministers zeker spreken over holebirechten, zo is te horen in de wandelgangen. Zeker nu de FIFA de ‘one love’-kapiteinsbanden heeft geboycot. “We betreuren de beslissing van FIFA en zullen dat ook zo overmaken”, zegt Lahbib. “Dit onderstreept eens te meer het belang om ter plaatse gaan, en de discussie te voeren over onder meer mensenrechten – rechten van LGBTQI inbegrepen. Dat zal ik in Doha ook doen. Ik heb een gesprek gevraagd met zowel de Qatarese autoriteiten als FIFA.”

Daarnaast staat er op de planning van Lahbib ook een ontmoeting met de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Niet onbelangrijk in het licht van de schandalen rond arbeidersuitbuiting in Qatar. (hh)