Twee nieuwkomers en één afscheid in ‘Familie’

Al is het moment ook aangebroken dat we afscheid moeten nemen. Na de traumatische gebeurtenissen met Ian (Jasper Heyman) beslist Kato (Alix Konadu) om naar het buitenland te vertrekken. Ze gaat een vriendin opzoeken op Tenerife.

Tegelijk worden twee nieuwe belangrijke verhaallijnen gestart. Nog deze week maken we kennis met Joost De Ridder, een dokter in de forensische psychiatrie. Hij duikt de serie in wanneer Louise ( Charlotte Sieben) een gastcollege van hem bijwoont. Ze is een groot bewonderaar van hem. De rol van Joost zal vertolkt worden door Kristof Coenen, die eerder een belangrijke nevenfiguur neerzette in Professor T.

In de volgende afleveringen staat er onverwacht bezoek voor de deur van Quinten (Maxime De Winne) en Hanne (Margot Hallemans). Nonkel Raymond zal de komende tijd heel wat invloed hebben op hun leven. In de rol van Raymond herken je acteur Frans Van der Aa, bekend van En Daarmee Basta.

Familie, VTM, 20u