DE AFSCHEIDSTOURNEE. Mama van Evi Hanssen: “Op mijn 4 jaar stuurden mijn ouders me alleen naar Zwitserland. Ik begrijp dat niet”

Als de dood nadert, kijk je automatisch terug op het leven. Ook Arlette Jacobs, de mama van Evi Hanssen, doet dat in de tweede aflevering van onze podcast De afscheidstournee van mijn moeder. “Ik heb een goed leven gehad. Ik heb nergens spijt van. Maar dat mijn ouders me als klein kind naar een klooster in Zwitserland stuurden, daar ben ik niet mee in het reine.”