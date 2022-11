Leuven verhoogt belasting op tweede verblijven en leegstaande woningen

De belasting op tweede verblijven gaat van 833 naar 1.500 euro per jaar. De nieuwe regeling geldt vanaf 2023. Voor leegstaande woningen stijgt de belasting van 2.865 naar 3.750 euro per jaar. Eigenaars van leegstaande kamers moeten in de nieuwe regeling jaarlijks 1.000 euro afstaan, tegenover 575 euro in het huidige systeem.

“In plaats van zelf te besparen, heeft het stadsbestuur beslist om de belastingen te verhogen”, bekritiseerde N-VA-gemeenteraadslid Zeger Debyser. “Dat is een beleid dat wij niet kunnen ondersteunen.”

“Als we overtuigd zijn om de krapte op de woningmarkt een halt toe te roepen, moeten we zorgen dat bestaande woningen zo snel mogelijk weer bewoond worden”, stelde Groen-gemeenteraadslid Frouke Wouters over de leegstandsbelasting. “Deze maatregel, samen met andere flankerende en ondersteunende maatregelen, draagt daar toe bij.”

Oppositiepartijen N-VA, Vlaams Belang en Open Vld stemden tegen het voorstel over de tweede verblijven, meerderheidspartijen Vooruit, Groen en CD&V keurden het goed. Bij het voorstel over de leegstaande gebouwen onthielden N-VA en Vlaams Belang zich, Open Vld sloot zich aan bij de meerderheid.