De Sutter wil ecologische voetafdruk van datacenters verkleinen

Minister van Telecom Petra De Sutter (Groen) wil de datacenters in ons land duurzamer maken. Dat zei ze maandag tijdens een bezoek aan het datacenter van het bedrijf LCL in Gembloers (Namen).

Datacenters verhuren ruimte op hun servers waarop bedrijven hun gegevens kunnen stockeren. Hun ecologische impact is aanzienlijk. Uit een studie van de Europese Commissie blijkt dat de Europese datacenters in 2018 tezamen 77 terawattuur verbruikten en dat hun verbruik tegen 2030 naar verwachting zal oplopen tot 98,5 TWh (+28 procent). Volgens een studie van de Belgische telecomregulator BIPT blijkt bovendien dat de duurzaamheid geen prioriteit is voor de sector.

Minister De Sutter wil dan ook de milieuprestaties van de datacenters verbeteren. Zo is het uitvoeren van audits een mogelijkheid, maar men kan ook nadenken over het opstellen van duidelijke normen voor alle spelers in de sector. “Het investeren in hernieuwbare energie is ook een concrete weg en er zijn zeker andere wegen waaraan we kunnen werken. Ook de kwestie van financiële incentives speelt hier mee”, zei ze.

Niet wachten op Europa

Ze voegt ook toe dat Europa werkt rond duurzaamheid en momenteel de richtlijn rond energie-efficiëntie herziet. Concrete afspraken worden echter pas binnen meerdere jaren verwacht. “Ik wil dus snel de gesprekken openen op Belgisch niveau”, aldus De Sutter.

LCL heeft niet gewacht op België of Europa om te investeren in duurzaamheid. In januari richtte het bijvoorbeeld mee het Datacenterpact voor klimaatneutraliteit op. Dat initiatief ondersteunt de Europese Green Deal, doel is om tegen 2030 klimaatneutraal te zijn.

Om zijn duurzaamheidsdoelen te bereiken begon LCL ‘HV0100’ te gebruiken om zijn vijf datacenters te doen draaien. Dat alternatief op diesel stoot minstens 90 procent minder CO2 uit. Daarnaast investeert het bedrijf sterk in zonnepanelen, die uiteindelijk in total 1,6 MW elektriciteit moeten produceren.