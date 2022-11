71 dagen thuis en maar 29 dagen verlof opnemen: zo haal je het meeste uit je vakantiedagen in 2023

Hoewel er in 2023 maar twee ‘echte’ brugdagen zijn, kan wie slim is 71 dagen langere periodes thuis zijn door maar 29 vakantiedagen op te nemen. Door vier dagen vakantie te nemen in de week na Pasen bijvoorbeeld heb je negen dagen op rij vrij. Er op tijd bij zijn en goed plannen is de boodschap.

Een werknemer heeft normaal recht op 4 weken vakantie. Voorwaarde is dat hij het jaar dat er aan voorafgaat die vakantierechten heeft opgebouwd want in de privésector krijgt een werknemer maar vakantie in de mate dat hij het in kalenderjaar voordien heeft gewerkt.

Het moment waarop een werknemer vakantie neemt en hoe lang hij vakantie neemt, daarmee moet zijn werkgever akkoord gaan. Omdat de dienst moet kunnen verzekerd worden. Maar als dat issue van de baan is, dan kan een pientere keuze van vakantiedagen leiden tot langere ononderbroken periodes van niet werken zonder de inzet van al te veel vakantiedagen, zo heeft Acerta berekend.

Hoeveel van die periodes je kan inboeken, dat hangt af van je eigen aantal verlofdagen. Want dat durft al eens te verschillen van persoon tot persoon en is onder meer afhankelijk van je aantal dienstjaren.

Dit zijn de officiële feestdagen van 2023:

Zondag 1 Januari 2023 (Nieuwjaar)

Zondag 9 april (Pasen)

Maandag 10 april (Paasmaandag)

Maandag 1 Mei 2023 (Feest van de Arbeid)

Donderdag 18 Mei 2023 (O.L.H. Hemelvaart)

Maandag 29 Mei 2023 (Pinkstermaandag)

Vrijdag 21 Juli 2023 (Nationale feestdag)

Dinsdag 15 Augustus 2023 (O.L.V. Hemelvaart)

Woensdag 1 November 2023 (Allerheiligen)

Zaterdag 11 November 2023 (Wapenstilstand)

Maandag 25 December 2023 (Kerstmis)

Dit zijn de twee ‘echte’ brugdagen in 2023:

Donderdag 18 Mei 2023 (O.L.H. Hemelvaart)

Dinsdag 15 Augustus 2023 (O.L.V. Hemelvaart)

Zo kan je langere periodes thuis blijven:

*De eerste feestdag van het jaar is Nieuwjaar en die valt in 2023 op een zondag. Voltijdse werknemers die werken van maandag tot vrijdag krijgen hiervoor een vervangingsdag. Sommige sectoren en ondernemingen maken afspraken over het moment waarop de werknemers die vervangingsdag van 1 januari 2023 moeten nemen. Wanneer de sector of de onderneming hier niets over beslist, is de eerstvolgende werkdag de vervangingsdag van de feestdag. Voor Nieuwjaar 2023 is dat dan maandag 2 januari 2023. Werknemers die op die dag de vervangingsdag van de feestdag toegewezen krijgen, kunnen vervolgens hun eerste 4 dagen vakantie van het jaar inzetten. Dan moeten ze niet werken van zaterdag 31 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023

DUS: Door het inzetten van 4 dagen vakantie kan je dan een onafgebroken periode van 9 dagen thuis blijven.

*Hetzelfde geldt voor de week van 10 april 2023. Maandag, 10 april 2023 is Paasmaandag, een officiële feestdag. Wie vanaf 11 april 2023 vakantie neemt tot en met 14 april 2023, doet een goede zaak.

DUS: De inzet van 4 vakantiedagen na Pasen zorgt voor negen vrij dagen op rij.

*Dit geldt eveneens voor de weken die beginnen op maandag 1 mei 2023, Feest van de Arbeid en maandag 29 mei 2023, Pinkstermaandag.

DUS: Zowel begin mei als einde mei telkens 4 vakantiedagen opnemen, zorgt telkens voor 9 dagen vakantie aan een stuk.

*Voor Wapenstilstand, 11 november 2023, gelden dezelfde regels als voor de Nieuwjaar 2023. Deze dag valt op een zaterdag en voltijdse werknemers moeten hiervoor een vervangingsdag krijgen. Beslissen de sector of de onderneming hier niets over, dan is maandag 13 november de vervangingsdag. Wie nog verlof over heeft en vier dagen kan nemen, is opnieuw een lange periode thuis.

DUS: Wie van 14 tot 17 november neemt (vier dagen vakantie) is er negen op rij thuis.

*Tot slot Kerstmis 2023. Deze dag valt op een maandag. Wie nog wat dagen over heeft, kan tot het einde van het jaar thuis blijven.

DUS: Wie van 26 tot 29 december vakantie opneemt (4 dagen dus), is opnieuw negen dagen op rij thuis.

Kortere vakanties:

Door een of twee dagjes te nemen kan je soms vier of zelfs vijf dagen op rij vakantie hebben.

*Donderdag 18 mei 2023 is Hemelvaartdag. Vrijdag 19 mei vakantie nemen, levert een periode van 4 dagen vrijafop.

*De Vlaamse feestdag van 11 juli 2023 valt op een dinsdag maar is niet voor iedereen een vrije dag. Wie laten hem dus ook even buiten beschouwing in onze optelling. Maar wie hem krijgt en maandag 10 juli een extra dag vakantie neemt, heeft vier dagen vrij.

*Vrijdag 21 Juli 2023 (Nationale feestdag) kan je door een extra dagje te nemen (op donderdag 20 juli) nog eens vier dagen op rij thuis zijn.

*Dinsdag 15 Augustus 2023 (O.L.V. Hemelvaart) is een echte brugdag. Wie maandag 14 augustus een dag neemt, is er weer vier op rij thuis.

*Nog een gelegenheid doet zich voor in november 2023. 1 november (Allerheiligen) valt op een woensdag. Wie maandag 30 en dinsdag 31 of donderdag 2 en vrijdag 2 november vakantie neemt is vijf dagen na elkaar thuis.

Het is geen gebruikelijke manier van rekenen maar een werknemer die 29 vrije dagen ter beschikking heeft en die een beetje strategisch kiest, kan in totaal 71 dagen langere periodes vakantie hebben. Als je collega’s en vooral je baas akkoord zijn.