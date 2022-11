President Biden schenkt ‘geluksvogels’ Chocolate en Chip gratie op Thanksgiving

De twee kalkoenen kregen, naar jaarlijkse traditie, gratie. Dat wil zeggen dat ze donderdag op Thanksgiving Day niet in de oven belanden. Dit jaar komen de twee ‘geluksvogels’ uit Noord-Carolina. Ze zijn de winnaars van regionale voorselecties en verhuizen straks naar de universiteit van Noord-Carolina, waar ze dan rustig oud mogen worden, iets wat de meeste kalkoenen in de VS niet gegund is.

Ondanks de grapjes die Biden op de persconferentie met zijn twee gevleugelde gasten maakte, was er ook kritiek te horen. Uit het jaarlijkse onderzoek van het American Farm Bureau bleek dat de gemiddelde prijs van een Thanksgiving-diner op een jaar tijd met 20 procent is gestegen als gevolg van de hoge inflatie, verstoringen in de toeleveringsketen en de oorlog in Oekraïne.(tg)