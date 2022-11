2: Samen vier weken in hetzelfde huis, volg onze reporters ter plekke in ‘Casa Qatar’: “De Calcoen gaat eraan”

Vier journalisten van het Nieuwsblad, eentje van De Standaard en eentje van het Belang van Limburg doen aan co-housing in Qatar. In deze rubriek polst Koen Van Uytvange vanop het thuisfront naar hun gezondheidstoestand.

Hallo, Yanko Beeckman? Hoe is het met jouw rug gesteld?

“Ik heb geen klachten over mijn matras op de grond. Anderen, zoals mijn ouders, maken zich daar meer zorgen over dan ikzelf. Vanmorgen werd ons huis gekuist. Dat gebeurt elke drie dagen. De poetsploeg vroeg ook al met een bezorgde blik waarom ik in de living op de grond lag. You sleep here? Aan iedereen: geen zorgen, alles oké. Zoals Louis zou zeggen: I sleap here like a rose.”

De vraag is wel waarom jij op de grond slaapt. Hebben jullie ervoor gedobbeld, gekaart...?

“Dat is gewoon zo naar mij gecommuniceerd en ik ben niet het type dat tegenstribbelt. Ik slaap waar de coach mij legt. Beneden dus.”

Je bent eigenlijk de Leander Dendoncker van het Nieuwsblad?

“Een collega vergeleek me met Zeno Debast. Wil dat dan zeggen dat ik nog af en toe een foutje bega?”

Als je je zo makkelijk neerlegt bij die keuze, letterlijk, dan wel ja. Een goeie coach roteert tenminste.

“Dat is ooit eens halvelings beloofd, maar dat we nog van kamer gaan wisselen, hoor ik niet meer. Ik heb ook geen zin meer om mijn gerief naar een andere kamer te verhuizen. Ik ben blij dat ik een eigen badkamer heb. Dat ik Pieter-Jan Calcoen al betrapt heb toen hij mijn toilet gebruikte, daar ben ik minder blij om. Van mij mag hij beneden pissen, als hij de bril omhoog doet, maar de rest doet hij maar boven. Ik heb hem er al op aangesproken, zij het niet in de stijl van Bart Lagae.”

Wat is de stijl van onze Standaard-collega?

“Vanochtend hoorde ik hem roepen: de Calcoen gaat eraan. Bart bleek het over kalkoenspek te hebben, bij de eieren die hij aan het bakken was. Echt varkensspek blijkt hier nog moeilijker te vinden dan bier.”

Deed Bart de afwas? Eitje breken is pannetje wassen?

“Wel, voor de afwas hebben we een beurtrol. Maar de kuisploeg heeft vandaag ook de afwas gedaan. Dus nu claimt Ludo Vandewalle al dat het vandaag zijn beurt was. En hij niet alleen. Er zal wel nog afwas bij komen tegen vanavond. Daar kunnen we nog voor zorgen, hè.” (grijns)