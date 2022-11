Oostende kan grote stap naar play-ins Champions League basketbal zetten

Indien Filou Oostende dinsdagavond in eigen huis wint van Legia Warschau, telt het twee zeges meer dan de Poolse vice-landskampioenen. Nadien resten er nog twee speeldagen in de poukefase van de Champions League. De kwalificatiekansen voor de play-ins kunnen dus een stevige sprong maken.

Oostende is één van de vijf clubs die al aan alle (zeven) edities van de Champions League mogen deelnemen. De andere vaste waarden zijn AEK Athene, Tenerife, Nymburk en Straatsburg. De Oostendenaars overleefden al twee van de zes keer de poulefase. “Dat is ook nu onze bedoeling”, bevestigt Pierre-Antoine Gillet. “Het is voor iedereen in de club heel belangrijk dat we zoveel mogelijk Europese ervaring opdoen.”

In deze campagne, zijn 42ste op het Europees forum, verloor Oostende eerst thuis van Galatasaray Istanbul. Op de tweede speeldag leden de rood-gelen een nipte en deels onverdiende nederlaag bij Hapoel Holon (Israël). Meteen was duidelijk dat de derde en vierde speeldag opnieuw beslissend konden zijn. Filou Oostende en Legia Warschau hadden hun twee eerste matchen verloren. De derde in elke poule plaatst zich nog voor de play-ins, voor de vierde is het Europees seizoen met kerst voorbij.

“Vorig seizoen wonnen we ook op de derde en vierde speeldag tweemaal van Kalev Tallinn. Zo openden we de deur naar de play-ins. Dat willen we nu dus herhalen. De 59-68-zege vorige maand in Warschau is al een eerste goede stap. We weten dat onze ploeg iets kan realiseren op de momenten die er toe doen”, zegt Gillet, kapitein tijdens de blessureperiode van Djordjevic. “Een tweede zege tegen Legia Warschgau betekent een grote stap naar Champions League basket in januari.”

Rebounds

Het is uitkijken of Oostende de rebounddduels stevig kan domineren. Oostende plukte gemiddeld de meeste defensieve rebounds (30,3) van de 32 teams, Warschau de minste offensieve (6,7). Warschau verloor wel al drie keer maar het Poolse team stond bij aanvang van het vierde kwart telkens aan de leiding.

Heath, Samaey en studenten

Filou Oostende krijgt bijzondere steun voor deze belangrijke wedstrijd. De ploeg die in 1981 de eerste landstitel voor Sunair Oostende won, zal aanwezig zijn in de COREtec Dôme. Jon Heath, Rik Samaey en hun ploegmaats mogen er ook nog eens de trofee van toen koesteren. Vanuit Gent brengt sponsor Kasteelbier honderdvijftig studenten vanuit de Overpoortstraat voor extra vocale steun naar de kust. Sport 10 zendt via Proximus, Telenet en TV Vlaanderen het duel Oostende-Warschau rechtstreeks vanaf 20 uur uit.