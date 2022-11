Het aantal doden na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Java was maandagavond opgelopen tot 162. Er vielen ook meer dan 700 gewonden. De beving had een magnitude van 5,6. Volledige wijken, vaak met krakkemikkige gebouwen, liggen in puin en gevreesd wordt dat het aantal slachtoffers nog fors zal stijgen in de komende uren.