WHO waarschuwt voor oorlogswinter in Oekraïne die miljoenen mensenlevens bedreigt: “Kwestie van overleven”

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft maandag gewaarschuwd voor een oorlogswinter in Oekraïne die miljoenen mensenlevens bedreigt. “Deze winter wordt het een kwestie van overleven”, zei de directeur van WHO Europa, de Belg Hans Kluge.

De WHO zegt al meer dan 700 aanvallen geteld te hebben op gebouwen van de gezondheidsdiensten in Oekraïne, sinds het begin van de invasie in februari. Dat is een “manifeste schending” van het internationaal humanitair recht, aldus Kluge.

“De schade aan de energie-infrastructuur hebben al een verwoestend effect op het gezondheidssysteem en de gezondheid van de bevolking”, aldus Kluge. Het gaat volgens Kluge om de grootste aanval op de gezondheidszorg op Europese bodem sinds de Tweede Wereldoorlog.

“Honderden ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen zijn dus niet langer volledig operationeel. We verwachten dat 2 à 3 miljoen extra mensen hun huis verlaten op zoek naar warmte en veiligheid. Ze zullen met grote gezondheidsproblemen te maken krijgen, waaronder luchtweginfecties zoals Covid-19, de griep en een ernstig risico op difterie en mazelen onder mensen die te weinig gevaccineerd werden.”