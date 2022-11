Miljoenen krijgt ze, voor haar shows in Las Vegas. Maar Adele (34) krijg je niet snel tevreden. In een vlaag van divagedrag weigert de zangeres te slapen in het beroemde Caesars Palace, nochtans haar werkgever de komende maanden. Ze verkiest een concurrerend hotel voor 30.000 euro per nacht. En dat is niet haar eerste streek die Las Vegas doet fronsen.