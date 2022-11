Lummen

Op het klaverblad in Lummen is er maandagavond wat verkeershinder geweest door een ongeval met een vrachtwagen. Op de aansluiting van de E314 vanuit Genk naar de E313 kantelde het gevaarte in de berm. De rechterrijstrook werd afgesloten voor het verkeer. De bestuurder werd door de brandweer uit het wrak gehaald. Ter plaatse kreeg hij de eerste zorg van een mugarts voor hij naar het ziekenhuis werd gebracht. mm

