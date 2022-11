Piano blijkt al bezet wanneer Lewis Capaldi nummer wil spelen in treinstation, maar hij heeft mooi gebaar klaar voor pianiste

Lewis Capaldi heeft een onbekend meisje wellicht de dag van haar leven bezorgd. Het kind was piano aan het spelen in het Londens treinstation King’s Cross toen de superster haar plots aansprak. “Ik wilde eigenlijk mijn nieuwste nummer uitproberen, maar zag dat de piano al bezet was”, klinkt het op het TikTokkanaal van Capaldi. “Maar toen ik hoorde wat dat meisje allemaal kon… ze speelt beter dan ik!”. Daarna vroeg de zanger haar om het nummer te spelen: “Want ze is erg enorm getalenteerd.”