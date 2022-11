Man die bedreigingen uitte in Anderlechts ziekenhuis overleden na brand te hebben gesticht in eigen cel

De man die vrijdag bedreigingen had geuit in het Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis in Anderlecht, is maandagnamiddag overleden nadat hij in de loop van de voormiddag brand had gesticht in zijn eigen cel, en daarbij zwaargewond was geraakt. Dat meldt RTL-TVI en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Het parket was zaterdag een zogenaamde Nixon-procedure gestart voor de man, om hem gedwongen te laten opnemen in een psychiatrische instelling, maar onderzoek wees uit dat dat niet kon.