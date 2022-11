Nederland zwoegt zich naar zege tegen stugge Senegalezen, Gakpo en Klaassen zorgen voor bevrijding

Nederland heeft het WK met een overwinning geopend. Senegal hield lang stand en leek op weg naar een verdiend punt, maar Cody Gakpo (23) zette zijn ploeg op voorsprong, invaller Davy Klaassen (29) bracht in de slotseconden zekerheid over de zege. Oranje neemt zo al een optie op de 1/8ste finales.

Sleutelmoment: het eerste doelpunt, uiteraard. Kopbalgoals maakt de technisch vaardige Cody Gakpo niet vaak, maar hij bewees op het ideale moment dat hij het wel kán.

Man van de match: Andries Noppert. In zijn allereerste interland voor Oranje bleef de doelman prima overeind. De Fries bewees zo het gelijk van zijn trainer.

Hem gaan we ook onthouden: Cheikhou Kouyaté. Helaas. Onze gedachten zijn bij hem, want de voormalige middenvelder van Anderlecht viel geblesseerd uit en moet misschien al naar huis.

Tien debutanten en Daley Blind, zo kon je het Nederlands elftal tegen Senegal omschrijven. Want we waren het bijna vergeten, maar in 2018 was Oranje er niet bij. Zelfs de ervaren Virgil van Dijk acteerde zo voor het eerst op het WK-podium. En Andries Noppert, natuurlijk. De doelman die nog geen enkele cap achter z’n naam had, maar door Louis van Gaal voor de leeuwen gegooid werd. “Omdat hij gewoonlijk ballen tegenhoudt”, was de droge uitleg van de bondscoach vooraf.

Noppert stond pal. — © AP

Voor rust hoefde Noppert echter niks tegen te houden. Eén schotje van rechtsback Sabaly noteerden we. Een oprapertje dat zelfs Truus – mevrouw Van Gaal – geen problemen zou bezorgen. Het was een weinig boeiende eerste helft die we te zien kregen. Eén waar onze noorderburen ongetwijfeld meer van hadden verwacht. Ze gaven namelijk niet veel kansen weg, maar zelfzeker oogde de defensie – vooral De Ligt – niet. En de opbouw was te traag om de Senegalezen te verontrusten.

Na vier minuten legden ze hun mooiste combinatie op de mat. De Jong gaf knap mee met Gakpo, die Bergwijn voor doel zocht, maar net niet vond. De Jong werd later zelf vrijgespeeld voor doel, maar talmde te lang om af te werken. En Berghuis trapte nog eens over na afleggen van Antwerp-spits Vincent Janssen. Dat was het zowat. Koulibaly (ex-Genk) en co. bleven vlotjes overeind. Zo maakten ze na rust – weliswaar zonder sterspeler Mané, die naar huis is – nog aanspraak op de zege.

Depay dan toch

Bij Nederland was dan weer de vraag hoe lang Van Gaal zou wachten om Memphis Depay te brengen. Het antwoord: een dik kwartier. Toen kwam de vedette – goed voor 42 goals in 81 interlands – de vrij onzichtbare Janssen aflossen. Voorin werd immers nog altijd weinig klaargemaakt, op een kopbal van Van Dijk op corner – over de kooi van Mendy – na.

Al bracht ook de wissel aanvankelijk weinig bij. Senegal rook zijn kans en Dia haalde op aangeven van Diatta (ex-Club Brugge) nog eens uit. Noppert stond echter pal, ook op een knal van (Idrissa) Gueye.

Kouyaté moest van het veld worden gedragen. — © REUTERS

Wat volgde, was een domper voor het Afrikaanse land, want na Mané zag het nu ook Cheikhou Kouyaté uitvallen. De ervaren middenvelder, die we kennen van Anderlecht maar tegenwoordig het mooie weer maakt bij Nottingham Forest, liep een blessure op en moest met de brancard van het veld. Mogelijk zit zijn WK er al op. Tranen rolden over zijn wangen, maar nog één troost: zijn teammakers leken het vol te houden.

Leken… Want in de slotfase ging Oranje toch nog met de zege aan de haal. De Jong verstuurde een voorzet vanaf links en Cody Gakpo, de 23-jarige aanvaller van PSV, knikte net voor de neus van Mendy binnen. Van die 0-1 herstelde Senegal niet meer. (Pape) Gueye probeerde het nog vanop afstand, maar stuitte op… Noppert. “Hij houdt gewoonlijk ballen tegen”, weet u nog? Lijkt te kloppen. In de absolute slotseconden – we speelden weer acht minuten over – maakte de ingevallen Davy Klaassen er ook nog 0-2 van. Om helemaal zeker te zijn.

Senegal: E. Mendy, Sabaly, Koulibaly, Cissé, Diallo (62’ Jakobs), Kouyaté (72’ P. Gueye), I. Gueye, N. Mendy, Diatta (73’ Jackson), Dia (69’ Dieng), I. Sarr

Nederland: Noppert, Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Aké, Blind, F. de Jong, Berghuis (79’ Koopmeiners), Gakpo, Bergwijn (79’ Klaassen), Janssen (62’ Depay)

Doelpunten: 84’ Gakpo 0-1, 90’ Klaassen 0-2

Gele kaart: 56’ De Ligt, 90’ N. Mendy, 90’ I. Gueye