Anthony Rus keerde terug uit de VS om zijn vader bij te staan. — © Dick Demey

OUDSBERGEN

Anthony Rus, de zoon van Tony, heeft zijn job in Silicon Valley laten vallen om zijn vader Tony bij te staan aan de top van de Oudsbergense specialist in amusementsspelen. Anthony heeft een nieuw groeiplan uitgetekend voor de keten van amusementshallen Seven Center 777 en het online platform.