Lanaken

De menselijke resten die in het voorjaar aangetroffen werden tijdens bouwwerken op de Groenplaats in Oud-Rekem, hebben een nieuwe rustplaats gevonden op de begraafplaats in Rekem. “Op die manier willen we de grafrust herstellen en een geschiedenis afsluiten die in de omgeving toch enige commotie veroorzaakte”, zegt burgemeester Marino Keulen (Open Vld).