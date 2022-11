Nieuwsgierige kat komt vast te zitten in grijpmachine: “Geen idee hoe dat is gebeurd”

Toen een toerist de straten van het Thaise Bangkok aan het verkennen was, ontdekte hij plots een kat in een grijpmachine. “Het dier zat er rustig bij, het was eigenlijk wel een grappig beeld”, aldus Ball Yodsaton. “Hoe het is gebeurd, weet ik niet. Maar de kat kroop niet veel later gewoon via het gat van de grijpmachine terug naar buiten”, klinkt het.