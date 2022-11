Yin Qiaofeng in de eerste X-Market van België in Dilsen-Stokkem. “Dit winkelconcept komt uit Italië, niet uit China”, lacht hij. — © Mark DREESEN

Dilsen-Stokkem

Op dinsdag 22 november opent in de Oude Kerkstraat in Dilsen-Stokkem X-Market, in het pand dat tot voor kort een Lidl was. Volgens de geruchtenmolen gaat het om een Chinese winkel, maar dat blijkt niet te kloppen. “Het is een soort bazaar en het concept komt uit Italië”, vertelt zaakvoerder Yin Qiaofeng (30).