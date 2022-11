Raad van bestuur van VRT zal nog geen formele goedkeuring geven aan transformatieplan

De reden voor het beperkte uitstel is dat niet alle betrokken Vlaamse ministers het binnen het sectorcomité overeengekomen protocol maandag nog kunnen ondertekenen, weet ACV-vakbondsman Carlos Van Hoeymissen. Pas als alle handtekeningen onder het protocol staan, kan de raad van bestuur formeel ingelicht worden over de uitkomst. Verwacht wordt dat dat dinsdag de nodige handtekeningen gezet zin.

Op voorhand was al duidelijk dat de VSOA, de liberale vakbond, zich als enige achter de conclusietekst van het plan schaart. Omdat het positief advies van een van de vakorganisaties volstaat, is ook het advies van het sectorcomité positief. De directie had op voorhand wel duidelijk gemaakt dat ze de plannen sowieso zou doordrukken, ook zonder vakbondssteun.

Binnen dat sectorcomité, dat ook maandagnamiddag vergaderde, heeft de directie de conclusietekst van het transformatieplan voorgesteld. Vanuit de Vlaamse regering werd daar groen licht gegeven voor het plan.

Besparen

De openbare omroep moet besparen van de Vlaamse regering. In de loop van de beheersovereenkomst 2020-2025 moet de omroep structureel 25,1 miljoen euro minder publieke middelen gebruiken. In april stelde CEO Frederik Delaplace een “transformatieplan” voor, waarbij aanvankelijk sprake was van 116 naakte ontslagen, het niet vervangen van vijftig natuurlijke vertrekkers en de uitbesteding van “Thuis”. In de conclusietekst werd het aantal naakte ontslagen teruggebracht naar 67.

Wanneer die nieuwe raad van bestuur gehouden zal worden, is maandag nog niet duidelijk. Dat komt nog aan bod tijdens de raad van bestuur.