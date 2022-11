Gewerkt vandaag? Heisa rond armbanden, nieuws over Lukaku en drie andere dingen die u gemist heeft op het WK voetbal

1. Het gedoe rond de OneLove-armbanden

De FIFA heeft geen toestemming gegeven om de OneLove-kapiteinsband te dragen en liet verstaan dat er sportieve sancties zullen volgen indien een kapitein toch met de armband op het veld verschijnt. Een beslissing die voor heisa zorgde.

© BELGA

Bij Engeland werd beslist dat aanvoerder Harry Kane zijn OneLove-armband dan toch niet mocht dragen. Ook bij Nederland werd beslist dat Virgil van Dijk het kleinood in zijn kast moest laten. Even later volgde ook België dat voorbeeld.

Uiteindelijk lekte er een statement uit waarin verschillende landen bogen voor de dreigementen van FIFA. “Er is een risico voor onze kapitein, en dat risico neem je niet”, waren de woorden van Paul Van den Bulck, voorzitter van de Belgische voetbalbond. Youri Tielemans noemde het “doodzonde”.

2. Ruime zege voor Engeland

Vice-Europees kampioen Engeland is het toernooi gestart met een ruime zege. Iran ging met 6-2 de boot in tegen de flukse Engelsen. Bellingham, Saka (2x), Sterling, Rashford en Grealish zorgden voor de doelpunten. Bij Iran zorgde Taremi voor de eerredders.

Feest bij Engeland. — © REUTERS

3. Lukaku blijft zeker bij de Duivels

De spanningsboog was niet meer zo groot, maar het is nu helemaal zeker. De revaliderende Romelu Lukaku blijft in Qatar bij de Rode Duivels. Morgen gaan de laatste 24 uur in voor de eerste WK-match tegen Canada. Tot dan heeft elke ploeg de optie om een geblesseerde speler nog te vervangen door een speler van de reservelijst.

4. Portugal leeft “in alle rust” toe naar eerste wedstrijd

De Portugese middenvelder van Wolverhampton Ruben Neves ontkent dat het explosieve interview van Cristiano Ronaldo over Manchester United een item is in de kleedkamer. Bij de Portugese nationale ploeg spelen naast Ronaldo nog twee spelers van Man United: Bruno Fernandes en Diogo Costa. “Er is geen controverse in de kleedkamer”, zei Neves.

CR7, een potentiële splijtzwam bij de Portugezen? — © REUTERS

5. Chaos door ticketing

Een technische storing in de FIFA Ticket App zorgde voor de start van de WK-wedstrijd tussen Engeland en Iran voor chaos rond het Khalifa International Stadium in Al-Rayyan. Veel Engelse fans ontdekten voor de aftrap dat hun elektronische tickets plotseling van hun mobiele telefoon waren verdwenen, waardoor ze het stadion niet in konden. De wereldvoetbalbond erkende het probleem snel en reageerde in een korte verklaring. “Sommige toeschouwers ondervonden een probleem om toegang te krijgen tot hun tickets in de FIFA Ticketing App”, klonk het bevestigend.

De FIFA kon het probleem pas oplossen toen ze de QR-codes van de tickets per mail konden versturen. Op die manier konden de fans de code bij de toegangscontrole tonen. Tot dan bleven heel wat stoelen in het stadion leeg. Met veel vertraging konden de lange rijen aan de ingang weggewerkt worden en vonden alle tickethouders een plekje in het stadion.