Winter op komst, maar Russische oppositieleider Navalny moet het in gevangenis zonder winterlaarzen doen

Navalny noemt deze nieuwe ontzegging “een uitstekend voorbeeld van het sluwe en gesofisticeerde systeem om druk te zetten” in de Russische gevangenissen. “Als men je geen winterlaarzen geeft, wil dat zeggen dat je geen wandeling kunt doen (en je afziet), ofwel ga je toch wandelen en word je ziek (wat me al overkomen is).” En ziek vallen in de strafinstelling waar hij opgesloten zit is “absoluut niet aanbevolen”. Warm water is er beperkt tot drie tassen per dag.

“Als de directie merkt dat ze een extra drukkingsmiddel heeft, begint ze je arm om te wringen en eist ze dat je toegevingen doet”, aldus Navalny. “Stomme laarzen maken me kwetsbaar.”

Bij zijn terugkeer van Duitsland naar Rusland, begin vorig jaar, werd Navalny opgepakt. Hij verbleef in een Berlijns ziekenhuis na een zware vergiftiging waarvoor hij het regime in Moskou verantwoordelijk houdt.