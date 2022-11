Logeren in een adembenemende boomlodge in Bree: is dit het mooiste plekje van het land?

Lodge op de Berg ligt in een prachtig stukje natuur in Bree. — © Karel Hemerijckx

Vijf sterren op Airbnb en kiekjes die je de ogen uitsteken: dan ontsnap je niet aan de aandacht van onze reporter. Dus gingen wij logeren in een ‘boomlodge’ in Bree en dronken we bubbels in een hottub met zicht op de grazende koeien. Doen de foto’s wat ze beloven, of boek je toch beter een weekendje Ardennen?

Ken jij nog een originele logeerbeleving in Limburg die wij mogen uittesten? Laat het ons weten via goesting@hetbelangvanlimburg.be

Een topscore op Airbnb en jaloersmakende kiekjes: twee niet te overziene argumenten voor een potje diepgravende journalistiek. Ik moét en zál uitzoeken of het uitzicht vanuit de boomlodge in Bree even weids en groen is als op de foto’s. En of een glas cava in de bijbehorende hottub wel genoeg verkoeling biedt. Ik bel mijn nichtje met de grootste speurneus op om deel te nemen aan mijn onderzoek.

De weg naar Lodge op de Berg kronkelt door uitgestrekte landschappen die doen denken aan onze ritjes door de Ardennen, toen we vroeger samen op scoutskamp gingen. Gaëlle en Thierry wachten ons buiten al op, vergezeld door hun drie honden. Zelf woont het koppel met twee kinderen in het woonhuis van de voormalige boerderij. De aanpalende stal is omgebouwd tot familielodge, maar wij logeren in een losstaande schuur die tot boomlodge is omgetoverd. “Boom’-lodge, omdat het huisje veel weg heeft van een boomhut. We worden hartelijk ontvangen met een flesje bubbels en een tapasschotel van de lokale kookstudio Il Piano Alto.

Knisperend vuur

Voor we beginnen aan een avondvullend programma ‘badend aperitieven’, worden we rondgeleid in de boomlodge. De leefruimte is minimalistisch ingericht met natuurlijke materialen, met als eyecatcher de houten balkenconstructie. De volledig uitgeruste muntgroene keuken zullen we later die avond gebruiken om gezellig te kokkerellen, naast het knisperend vuur van de pelletkachel. Beneden is er een badkamer met inloopdouche en de trap is afgesloten met een kinderhekje. Het uitzicht op de velden is even eindeloos vanuit elke kamer: ook door de ramen van beide slaapkamers. De lodge heeft een groot terras, maar wie op ontdekkingstocht gaat door het landgoed, botst al snel op nog meer aangename zitplekjes. We vallen van de ene verrassing in de andere en dan moet onze hottubsessie nog beginnen.

Terwijl de zon langzaam onder gaat, staren we zo ver we kunnen. Volgens Thierry zit het hier vol met reetjes en voelt ook de wolf zich hier thuis. Het orkest van de natuur - wind door de boomkruinen, herfstvogels en geheimzinnig geritsel - wiegt ons de nacht in.

’s Ochtends krijgen we elk een ontbijt met streekproducten, voor 15 euro per persoon. Ik had nog graag een stevige wandeling willen maken om de omgeving verder te ontdekken, maar mijn onderzoek zit erop. Gaëlle en Thierry dromen ervan om hun weiland van anderhalve hectare om te bouwen tot een eetbaar voedselbos en willen volop blijven inzetten op buitenbeleving: een zomernacht doorbrengen in een bed onder de sterrenhemel bijvoorbeeld, geen idee is te gek.

Ik hou van de Ourthevallei en de bossen en heuvels rond Spa, maar deze ongelofelijk knap gerenoveerde boomlodge staat wel degelijk op een van de adembenemendste stukjes natuur van ons land.

Te boeken voor minstens 2 nachten, vanaf 370 euro. Meerkost hottub: 150 euro. Stukkenstraat 10 in Bree. Info en reservaties: www.lodgeopdeberg.be

