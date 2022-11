Tom Cruise verstoort opnames Britse reeks met zijn helikopter

Surrey

Tom Cruise staat momenteel op de filmset voor Mission: Impossible - Dead Reckoning Part Two, waarvoor hij opnieuw in de huid van Ethan Hunt kruipt. En dat hebben ze ook op de set van de Britse reeks Call the Midwife geweten. Die opnames vinden plaats in dezelfde Longcross Studios in Surrey en telt al heel wat reshoots. Actrice Jenny Agutter, die een zuster speelt, vertelt in The Mirror dat de 60-jarige acteur naar de set komt met zijn helikopter. “Wat moet ik eraan doen? In mijn habijt op hem afstappen: ‘Sorry Tom, maar we proberen hier te filmen. Maak dat je hier wegkomt met je helikopter’”, grapt ze. (nco)