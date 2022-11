De enige critici die Poetin tolereert: milbloggers lijken communicatie over te nemen, maar is dat ook zo?

Niet alleen de manier van oorlog voeren is de laatste jaren veranderd, ook de manier van communiceren over oorlog is niet meer hetzelfde. Waar vroeger de gezaghebbers van de strijdende partijen konden beslissen wat er verspreid werd, is die macht nu voor een deel weggelegd voor zogenaamde milbloggers. Via verschillende online kanalen berichten zij kritisch over de Russische acties in Oekraïne. En Poetin? Die laat alles zomaar passeren.