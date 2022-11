“We zijn al elke dag naar hier gekomen, dat helpt”: ouders lovend over stilteplek en steun na overlijden Ona (5) en Maud (8)

De stilteplek aan het Hofplein krijgt veel bijval van de bewoners in Ruddervoorde. Mensen zoeken er troost of willen de familie van de zusjes steunen. Tot zondag kun je er nog terecht. “Vrijdag vindt de begrafenis plaats”, zegt burgemeester Jan de Keyser. “We vinden het belangrijk dat de stilteplek dan zaterdag en zondag ook nog toegankelijk is.” Daarna worden alle kaartjes, tekeningen, kaarsen en knuffels bezorgd aan de familie van Ona en Maud.

Steeds meer details komen aan het licht over hoe vader Chris Vanhaverbeke (44) zijn twee dochtertjes om het leven bracht afgelopen woensdag. Net daarom zoeken de inwoners van Waardamme steun bij elkaar. De stilteplek aan het Hofplein in Ruddervoorde werd de afgelopen dagen druk bezocht. Mensen schreven er een boodschap voor de meisjes en legden er knuffels en kaarsjes neer voor de zusjes. (lees verder onder foto)

De kaarsjes, tekeningen, knuffels en kaartjes worden later aan de familie van de zusjes gegeven. — © evib

Zo komt een mama samen met haar twee kinderen naar de stilteplek. “Mijn kinderen kenden de zusjes een beetje van de KSA. Ze zitten ook op dezelfde school”, vertelt de mama. “Verschrikkelijk wat er gebeurd is.”

De kindjes schrijven teksten voor Ona en Maud. “We zijn al elke dag naar hier gekomen”, aldus de mama.

Ook op basisschool VBS De Kiem in Ruddervoorde, waar de meisjes zaten, is de steun immens. “Het is ongelooflijk hoe goed die leerkrachten onze kindjes opvangen”, zegt de mama. “We merken dat onze kinderen elke dag een beetje beter kunnen plaatsen wat gebeurd is, en dat is aan de school te danken.”

Ook burgemeester de Keyser merkt dat de stilteplek een plaats geworden is waar inwoners troost vinden. “In de loop van zaterdag en zondag waren er relatief veel bezoekers. Het gaat vooral over gezinnen met jonge kindjes”, aldus burgemeester de Keyser. We merken dat het voor veel mensen een deugddoende plek is. Daarom hebben we beslist dat we de stilteplek zullen laten staat tot en met zondag. Zo kunnen mensen, na de begrafenis op vrijdag, de plek ook nog bezoeken.”