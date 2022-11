Onze tv-tips: legendarische humor, bijzondere bewoners en sciencefiction

25 jaar Canvas: In de gloria

Canvas, di, 22.10u

Ter ere van de verjaardag van de zender worden legendarische programma’s nog eens van het schap gehaald. Geniet deze week mee met dit spraakmakend reportagemagazine waarin vooral aandacht wordt besteed aan het leven van de zogezegde doorsnee Vlaming, hoewel de verhalen uiteraard fictief en hilarisch te zijn. Ook na een kwarteeuw blijft het meesterwerk van regisseur Jan Eelen overeind. (tove)

Latem leven

VTM2, di, 20.40u

De VTM-versie van The sky is the limit, met dit grote verschil dat alle verhalen zich afspelen in het schilderachtige plaatsje Sint-Martens-Latem. Voor het nieuwe seizoen zocht men nieuwe flamboyante inwoners. Zo leren we esthetisch arts Daniel Dimovski kennen, alsook hondentrimster Jothi Impanis. Elke week mogen we een uur meekijken achter de fascinerende gevels van dit kunstenaarsdorp. (tove)

Men in Black

VTM3, di, 20.40u

Men in Black in een luchtige film over een gelijknamige geheime organisatie. Centraal staan MIB-agenten J en K, die steeds weer te maken krijgen met allerlei soorten aliens en andere buitenaardse gevaren. Tommy Lee Jones en Will Smith scoorden er in 1997 veel succes mee, zelfs in de hitparade. Ondertussen kwamen er nog enkele vervolgen, maar het eerste deel is zoals zo vaak het beste. (tove)