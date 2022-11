Bond bevestigt: Romelu Lukaku blijft bij de Rode Duivels

De spanningsboog was niet meer zo groot, maar het is nu helemaal zeker: de revaliderende Romelu Lukaku (29) blijft in Qatar bij de Rode Duivels. Morgen gaan de laatste 24 uur in voor de eerste WK-match tegen Canada. Tot dan heeft elke ploeg de optie om een geblesseerde speler nog te vervangen door een speler van de reservelijst.