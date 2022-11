Nu best reserveren: veelvuldig overspel, moord in Zutendaal en debuut in de chocoladefabriek

Pianiste en sopraan Astrid Stockman (rechts) maakt haar debuut in de musicalwereld in ‘Charlie and the Chocolate Factory’. — © Walter Saenen

CONCERT

Moorden in Zutendaal

Songsmid Stijn Segers vulde een album met moordliederen in het Zutendaals dialect. Ze beschrijven moorden die van de 18de tot de 21ste eeuw plaatsvonden in Zutendaal. Nu worden ze uitgevoerd met extra strijkers en in het spooky decor van een avondlijke stad. Iets voor liefhebbers van Tindersticks, Nick Cave en donkere soundtracks van Scandinavische krimi's. (agr)

MUURD Misericordia, Tour & SUN*SUN*SUN String Orkestra, op 28/12 IN Cultuurcentrum Hasselt. Info: www.ccha.be

© RR

MUSICAL

Debuut in de chocoladefabriek

Al meer dan vijftig jaar betovert Charlie and the Chocolate Factory van Roald Dahl de wereld. De familiemusical die van het boek werd gemaakt, krijgt een Vlaamse versie met Nordin De Moor in de rol van Willy Wonka. Stany Crets regisseert. Pianiste en sopraan Astrid Stockman (foto) maakt haar debuut in de musicalwereld. (agr)

Charlie and the Chocolate Factory, Deep Bridge, op 26, 27, 28 en 29/1, Trixxo Theater Hasselt. Info: www.deepbridge.be

© Walter Saenen

THEATER

Vrouwen, mannen en misverstanden

Hij fladdert van de ene maîtresse naar de andere, maar is beducht voor de ontrouw van zijn scharrels en deelt die zorg met zijn beste vriend. In deze lichtvoetige voorstelling over misverstanden tussen mannen en vrouwen stelen Herwig Ilegems en Kris Van Trier de show als vriendenpaar. Evelien Bosmans schittert met haar invulling van alle vrouwenrollen. (agr)

Anatole, Compagnie Marius, op 24/1 Cultuurcentrum Hasselt, op 26/1 cc Maasmechelen en op 18/2 Muze Heusden-Zolder. Info: www.marius.be

© RR

COMEDY

Jeroen Verdick doet het alleen

Op tv zagen we hem als sidekick van Jens Dendoncker in Hoe zal ik het zeggen? en naast Philippe Geubels in het panel van Is er een dokter in de zaal? Hij stond ook in de eindejaarshows van Bert Gabriëls. Nu is Jeroen Verdick klaar voor zijn eerste solo, die simpelweg Alleen heet. Wie snel is, kan later zeggen dat hij bij de ontdekkers van deze comedykomeet was. (agr)

Alleen, Jeroen Verdick, op 9/12 Sint-Aldegondiskerk As, op 14/1 De Bogaard Sint-Truiden en op 24/2 De Schans Hechtel-Eksel. Info: www.jeroenverdick.be

© Nattida-Jayne Kanyachalao

FAMILIE

Over waarheid liegen we niet

Waarom liegen we? Heeft liegen voordelen? Hola, liegen is toch leuk, zij het niet voor diegene tegen wie gelogen wordt. Compagnie Barbarie gaat in samenwerking met Bronks de strijd aan met de leugen, op internet en elders. Deze voorstelling is bestemd voor een publiek vanaf zeven jaar. De titel kennen ze nog niet, maar dat zal wel een leugen zijn. (agr)

Dit is niet de titel, Compagnie Barbarie & Bronks, op 26/2 C-mine Genk. Info: www.c-mine.be