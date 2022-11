27 (!) minuten blessuretijd in Engeland - Iran, scheidsrechterbaas Collina verklaart waarom we dit meer gaan zien dit WK

Engeland - Iran (6-2) moet één van de langste groepswedstrijden ooit op een WK geweest zijn. De Braziliaanse scheidsrechter Raphael Claus liet maar liefst 27 minuten overspelen: veertien minuten in de eerste helft, dertien minuten in de tweede helft. Ook in de andere WK-matchen was er enorm veel blessuretijd.

Dat er voor de rust al veertien minuten extra tijd bijkwamen in Engeland - Iran had te maken met de langdurige blessurebehandeling van de Iraanse doelman Ali Beiranvand. De voormalige keeper van Antwerp kwam hard in botsing met ploeggenoot Majid Hosseieni en kreeg bijzonder lang verzorging op het veld. Hij probeerde nog wel verder te spelen, maar ging uiteindelijk toch weer in het gras zitten en moest naar de kant met een hoofdblessure.

Ook in de tweede helft telde de wedstrijdleiding gretig minuten bij. Vijf goals, elf vervangingen… Het was voor Claus de reden om er nog eens tien minuten bij te doen. Omdat Mehdi Taremi na een VAR-interventie diep in die blessuretijd nog scoorde vanop de stip werd er uiteindelijk pas in de 103de minuut afgefloten. In totaal dus goed voor 27 extra minuten. Volgens databureau Opta viel op WK’s nog nooit zo laat een doelpunt in een reguliere wedstrijd zonder verlenging. Later op de dag scoorde Klaassen in de 9e minuut van de blessuretijd tegen Senegal.

“Negen minuten blessuretijd zal normaal worden tijdens dit WK”

Ook in de slotmatch tussen de VS en Wales werd op het einde van een partij zonder noemenswaardige incidenten vlotjes tien minuten overgespeeld. Geen verrassing voor wie vooraf naar de aankondiging van Pierluigi Collina, scheidsrechtersbaas van de FIFA, had geluisterd. “We gaan de blessuretijd heel zorgvuldig berekenen en proberen de verloren tijd in te halen”, zei Collina in de aanloop naar het WK. “We willen niet dat er slechts 42 of 43 minuten actief spel in een helft zit, dat is niet acceptabel. De tijd die verloren gaat door het vieren van doelpunten, door wissels, blessuregevallen of rode kaarten moet altijd worden ingehaald. Zeven, acht, negen minuten blessuretijd zal normaal worden tijdens dit WK.”