Sportjournaliste bestolen live op televisie in Qatar: “Politie vroeg welke straf ik wou voor de dief”

De Argentijnse journaliste Dominique Metzger is zondag live op televisie bestolen toen ze verslag aan het geven was vanuit een WK-dorp in Doha. De vrouw was tijdens een interview aan het dansen met enkele voetbalfans en vond daarna haar portefeuille niet meer terug. “Ik heb het nooit gevoeld, want ik stond in een drukke menigte, maar het moet daar gebeurd zijn”, klonk het achteraf.