Colruyt wil uitstootvrij transport tegen 2035

Colruyt Group wil zijn goederentransport tegen 2035 uitstootvrij maken. De retailgroep heeft die ambitie maandag gelanceerd in zijn logistiek centrum in het Henegouwse Lessen.

De groep gaat investeren in uitstootvrije voertuigen. En dit zowel voor eigen transport van en naar de winkels, als naar de distributiecentra via leveranciers. Het bedrijf mikt op de combinatie van elektrisch rijden en motoren op groene waterstof.

“We zijn ervan overtuigd dat we als bedrijf moeten blijven investeren in initiatieven die positief bijdragen tot het klimaat en een beter leefmilieu, want het is op dat vlak vijf na twaalf”, aldus Jef Colruyt, CEO van Colruyt Group.