De Wever over cocaïneberg in loodsen: “Dure politie-uren om naast container op wacht te staan”

Afvalintercommunale ISVAG is aan het bekijken of het de Antwerpse cocaïneberg kan helpen wegwerken. Dit weekend raakte bekend dat er tonnen inbeslaggenomen cocaïne in havenloodsen blijven liggen. Er is te weinig capaciteit om het allemaal te verbranden. Burgemeester De Wever hekelt alvast dat Antwerpse agenten momenteel de klok rond moeten worden ingeschakeld om de drugs te bewaken.