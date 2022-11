Flip Kowlier en Katrien tonen huwelijksfoto’s: “Bon, wij zijn dus getrouwd”

De koppels deelden de foto’s via hun sociale media. Dat de twee een relatie hadden was al even bekend. Dat nieuws werd door de West-Vlaming in februari zelf wereldkundig gemaakt. De twee kennen elkaar al jaren. Katrien, die voor de openbare omroep werkt als art director, werkte in het verleden geregeld mee aan de videoclips die Flip maakte met zijn groep Ertebrekers. Op dat moment was Katrien nog samen met presentator Steven Van Herreweghe, met wie ze twee kinderen heeft. Steven en Katrien leerden elkaar in 2007 kennen op café in Leuven. In 2015 gingen ze al heel eventjes uit elkaar, maar nadien kwamen ze weer bij elkaar. In juni 2021 kwam er uiteindelijk een definitief einde aan hun relatie.

