Tim Burtons ‘Wednesday’ met tieneridool Jenna Ortega treedt in de sporen van Harry Potter

Wednesday Addams (Jenna Ortega) heeft een geschenk voor haar zwemmende klasgenoten: uitgehongerde piranha’s. — © COURTESY OF NETFLIX

The Addams Family, die vreemde, maar toch ideale Amerikaanse familie die het macabere hoog in het vaandel draagt, leek altijd al een kolfje naar de hand van Tim Burton. Hij had begin jaren negentig plannen om de eerste grote bioscoopfilm te maken op basis van de cartoons van Charles Addams. Maar het project overlapte met de productie van zijn Batman Returns en Barry Sonnenfeld nam de regie over.

Bijna twintig jaar later deed Burton nog eens een poging met een stop-motion-animatiefilm. Maar ook dat project stuikte in elkaar. Met Wednesday is het Burton eindelijk gelukt, maar het werd wel een Netflix-serie met de focus op dochter Wednesday Addams (Jenna Ortega). Ouders Morticia (Catherine Zeta-Jones) en Gomez (Luis Guzman) komen slechts een paar keer opduiken.

© COURTESY OF NETFLIX

De motivatie om de serie op te bouwen rond Wednesday in een college vol outcast zal wel ingegeven zijn door het hoog Harry Potter-gehalte en een verhaal dat zich richt tot een Young Adult-publiek. De school, Nevermore genaamd, voelt heel erg Zweinstein aan, met weerwolfmeisjes, zeemeerminnen en andere freaks die les krijgen van individuen die elders niet aan de bak komen.

Gothic

Zoals je kon verwachten mixt Tim Burton, als producer en toonaangevende regisseur die vier episodes inblikte, horror en komedie en paste hij The Addams Family aan naar zijn smaak. Anders dan in het tweeluik van Sonnenfeld uit de jaren negentig gebeuren er in de reeks echt wel gruwelijke dingen en zijn magische krachten schering en inslag.

© COURTESY OF NETFLIX

Hoe boeiend is dat allemaal? Wel, Wednesday zit boordevol wendingen en intriges, alsof The Addams Family een 24-behandeling kreeg. Je moet zelfs oppassen dat je draad niet verliest. Sommige nevenplots – zoals het duistere verleden van Morticia en Gomez als ex-studenten van Nevermore – krijgen een aflevering lang (te) veel aandacht om dan in een sneltempo te worden afgesloten.

Als het verhaal misschien niet voortdurend weet te boeien, dan heeft Wednesday toch een aantal troeven. Zo is tieneridool en nieuwe scream queen Jenna Ortega perfect gecast als gothic-fan Wednesday. Haar koele, afstandelijke en rationele benadering van emotionele en huiveringwekkende toestanden werkt echt op de lachspieren.

© COURTESY OF NETFLIX

Ook de casting van Gwendoline Christie (Game of Thrones) als de geheimzinnige schooldirectrice Larissa is een schot in de roos. Wednesday zal vermoedelijk uitgroeien tot een culthit bij tieners. Zij en de fans van Edward Scissorhands en Sleepy Hollow zullen bovendien smullen van de typische Burton-look.

