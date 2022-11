Genkse garagist slaat echtgenote bewusteloos en grijpt haar bij de keel: 12 maanden cel

Een 34-jarige Genkenaar kreeg een celstraf van 12 maanden met deels uitstel onder voorwaarden omdat hij zijn vrouw bewusteloos sloeg. Het koppel had een discussie op het werk.

De feiten dateren van 8 september 2020. Het koppel baatte samen een garage uit maar er waren onderling veel spanningen. De man was al van ’s ochtends geïrriteerd omdat ze zich overslapen hadden en te laat op het werk zouden arriveren. Ook op het werk zou er een discussie ontstaan zijn waardoor de vrouw huilend naar de werkplaats liep.

Toen de dertiger zijn emotionele vrouw zag, liepen de spanningen opnieuw hoog op. Uiteindelijk sloeg de garagist zijn vrouw met zijn vuisten en vlakke hand in het gezicht en verloor ze meermaals het bewustzijn. “Hij kneep ook haar keel dicht en de vrouw wist niet meer wanneer de slagen uiteindelijk gestopt zijn”, zo luidt het vonnis.

Flauwvallen

Uiteindelijk belde een vriend van de dertiger, die in de garage meehielp met de administratie, naar de ziekenwagen. Hij zou echter geen getuige zijn geweest van de slagen zelf. De vrouw werd naar de spoeddienst van het ZOL afgevoerd met een hersenschudding. De dokters verwittigden de politie over het partnergeweld dat de vrouw moest ondergaan. Uiteindelijk werd de dertiger ondervraagd. Hij ontkende de feiten en stelde dat zijn vrouw uit het niets flauwviel en een hersenschudding opliep omdat hij haar in het gezicht tikte om haar bij bewustzijn te brengen. Compleet ongeloofwaardig volgens de Tongerse rechter.

De man werd maandag veroordeeld tot een celstraf van twaalf maanden met deels uitstel onder voorwaarden. Zo moet hij zich laten begeleiden voor zijn agressieproblematiek. De vrouw krijgt een schadevergoeding van 2.101 euro.