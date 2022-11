Onze boekentips: onvertelde geschiedenis, een raadselachtige moordenaar en pittige heldinnen

De val

Sarah Moss

Halfweg veertien dagen quarantaine glipt Kate ongezien haar tuinhek uit voor een frisse neus. Wanneer haar tienerzoon haar verdwijning opmerkt, is Kate al uren weg en valt de nacht. Zijn onrust groeit, maar ook hij mag het huis niet verlaten.

Orlando, 336 blz., 22,99 euro

Spin

Lars Kepler

Nieuwe aflevering in de succesvolle serie van Lars Kepler, alias het Zweedse auteurskoppel Ahndoril, met de charismatische inspecteur Joona Linna als centrale figuur. Linna wordt dit keer zelf het doelwit van een meedogenloze moordenaar die van raadsels houdt.

Cargo, 512 blz., 24,99 euro

En ze leefden nog

Elisabeth Lucie Baeten en Flore Deman

Ariël wil liever waterpolo dan ballet, Doornroosje is te moe voor een ongevraagde zoen en Rapunzel haat soms haar lange haren. In dit sprookjesboek van Elisabeth Lucie Baeten en Flore Deman zijn prinsessen geen muurbloempjes, maar pittige heldinnen die zelf het heft in handen nemen.

Uitgeverij Vrijdag, 56 blz., 20 euro

Het lied van de cel

Siddhartha Mukherjee

Deze Indiaas-Amerikaanse oncoloog neemt ons mee in de wondere wereld van cellen. Helder uitgelegd, met voorbeelden uit zijn eigen praktijk. Mukherjee schreef eerder al populaire boeken over onze genen en de ziekte kanker.

De Bezige Bij, 576 blz., 39,99 euro

Een verzwegen leven

Eva Kamanda en Kristof Bohez

Eva Kamanda ging samen met haar vriend Kristof Bohez op zoek naar de geschiedenis van haar Congolese overgrootvader. Hun zoektocht legt met het verzet van de Brusselse Congolezen tegen de Duitse bezetter tijdens WOII een stuk onvertelde Belgische geschiedenis bloot.

Uitgeverij Vrijdag, 302 blz., 24,95 euro

jom

Samengesteld door de redactie in samenwerking met onafhankelijke boekhandels Malpertuis in Genk, Grim in Hasselt en Naboekov in Sint-Truiden