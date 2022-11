Twee jurken, drie bruidsjongens en enkele bekende koppen: Flip Kowlier en vrouw Katrien delen foto’s van trouwdag

Flip Kowlier (46) trad in september in het huwelijksbootje met Katrien Vanderlinden (36). Nu, twee maanden later, delen de twee enkele kiekjes van de mooie dag op Instagram. Ze vierden de liefde op een mooie locatie in het gezelschap van hun kinderen, en van enkele bekende gezichten.

In september raakte bekend dat Kowlier getrouwd was met zijn verloofde, door foto’s die gasten deelden op Instagram. Het koppel geeft nu zelf een inkijk in hun mooiste dag. “Bon, wij zijn dus getrouwd!”, schrijft Vanderlinden op Instagram, naar analogie met hun verlovingsaankondiging in juni. “Bon, wij zijn dus verloofd!”, stond er toen bij een schilderij van het koppel.

Op de nieuwe foto’s is het koppel onder meer te zien in het gemeentehuis waar ze elkaar het jawoord gaven. Voor die gelegenheid droeg de bruid een korte jurk. Op de receptie heeft Katrien een lange jurk met open rug en een sluier aan. De twee zonen van Katrien en de zoon van Filip waren bruidsjongens van dienst.

Op de gastenlijst van het feest stonden uiteraard enkele gekende namen. Onder meer drumster Isolde Lasoen, komiek Wim Helsen en radiopresentatrice Sofie Lemaire waren aanwezig.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Voor Kowlier is het de tweede keer dat hij in het huwelijksbootje stapte. De West-Vlaamse zanger was eerder gehuwd met Beth, de moeder van zijn 14-jarige zoon Vince. Vanderlinden was eerder verloofd met tv-presentator Steven Van Herreweghe, maar ze trouwden niet. In 2021 gingen de twee definitief uit elkaar. Ze hebben twee zonen samen, Lenni (10) en Flynn (8).