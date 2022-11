Rebecca en Fabio leerden elkaar kennen terwijl zij een tattoo liet zetten: “Mijn ouders waren anti-tattoos, nu wil mama er zelf één”

Haar ouders waren resoluut tegen tattoos. Toen Rebecca jaren geleden met het eerste exemplaar op haar arm thuiskwam, waren ze dan ook ‘in shock’. Die schok werd nog groter toen ze vier jaar geleden haar nieuw lief voorstelde: Fabio, een tattoo artist uit Genk. “Ik had op voorhand al gezegd dat Fabio tatoeëerder was. Mama was helemaal van slag, papa zei niet zoveel”, lacht Rebecca. “Maar bij de eerste ontmoeting sloeg hun mening helemaal om. Ze hadden een ruig type verwacht, maar Fabio is heel rustig en heeft een hart van goud. Alleen zijn neusbel vond mijn papa maar niets. (lacht) Intussen hebben ze ook gezien wat hij kan, dat hij echt wel een kunstenaar is. Nu wil mama zelfs een tattoo laten zetten, natuurlijk door Fabio zelf.”

‘Flauwerik’

Rebecca en Fabio zijn allebei grote halloweenfans. — © Brenda Boutsen

Niet toevallig leerden de Paalse en de Genkenaar elkaar kennen in de tattooshop. “Ik liet een tattoo zetten bij een collega van Fabio, in de shop waar hij toen zelf ook werkte”, vertelt Rebecca. “Ik ben heel sociaal en babbel graag. Zo vertelde ik dat ik graag Duvel drink, ik heb zelfs een Duvel-tattoo op mijn arm. (lacht) Ik heb nogal een aparte en vooral luide lach, dus onbewust trek ik soms veel aandacht naar mij toe. Op dat moment pikte Fabio in op het gesprek. Nog een hele tijd lang hebben we gebabbeld. Het ging van drinken naar eten en muziek en film.”

Na die eerste ontmoeting bleef het een jaar stil. “We gingen elkaar wel volgen via sociale media, maar daar bleef het bij”, vertelt Rebecca. “Onbewust misschien omdat we allebei op zoek waren naar ons eigen geluk, maar daar kwam ik achteraf pas achter. Tot Fabio op zijn Instagram een filmpje postte waarin hij zelf getatoeëerd werd en een nogal pijnlijk gezicht trok. Fabio staat vol met tattoos, dus reageerde ik lachend: ‘flauwerik’. Zo zijn we weer aan de praat geraakt.”

Zelfgemaakte guacamole

Tijdens het over en weer chatten klikte het al snel. “Ik ben een enorme halloweenfan en die passie bleek ik met Fabio te delen”, vertelt Rebecca. “Dus nodigde ik hem uit voor mijn halloween­feestje. Fabio is wat minder ­sociaal aangelegd, dus hij zag het niet zitten om meteen in groep af te spreken. Daarom spraken we een week later apart af. Hij stond aan de deur met nacho’s en zelfgemaakte guacamole. Toen wist ik dat het goed zat. (lacht) Nu organiseren we elk jaar samen een halloweenfeestje.”

Dat ze gingen trouwen, hadden de twee al eerder beslist. “Ik had al een huis gekocht en Fabio zou in de kosten delen”, vertelt Rebecca. “Om administratieve redenen hadden we dus beslist om te trouwen. Ik ging ervan uit dat Fabio eens op een willekeurig moment zou zeggen: ‘hier heb je een ring’. Maar tijdens ons laatste halloweenfeestje in 2021 ging hij op zijn knieën. De dag ervoor hadden we net intensief gesport bij een personal trainer, dus het was met véél moeite en spierpijn. Toen hij vroeg ik of met hem wilde trouwen, antwoordde ik: ‘bwa ja’. (lacht) Dat herhaalde ik ook nog eens op onze trouw in het gemeentehuis. We wilden graag trouwen op Halloween, maar dat viel dit jaar op een maandag. Dus kozen we voor de vrijdag erna. Wel hadden we hier en daar wat pompoentjes gezet, dat konden we toch niet laten.”

