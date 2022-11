Bilzen

Het Warm Nestje in Bilzen krijgt massaal bijval van ouders nadat het Agentschap Opgroeien besliste om het kinderdagverblijf voor drie maanden te sluiten. Dat gebeurde na een klacht over geforceerd voeden en vastgestelde tekorten. “Wij hebben alle vertrouwen in de crèche”, klinkt het bij de ouders.